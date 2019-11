بعد قلق النادي على سلامة لاعبيه.. الشرطة البريطانية تُطمئن مانشستر سيتي

أكدت شرطة منطقة مرسيسايد أنها أطلقت عملية شاملة للحيلولة دون وقوع أي أعمال عنف أو حوادث غير مرغوب فيها، حين يحل مانشستر سيتي ضيفا على ليفربول في البريميرليغ غداً الأحد.

حيث قال بول وايت قائد شرطة مرسيسايد في بيان:

“كما هو الحال في أي مباراة، أطلقنا عملية أمنية شاملة وملائمة قبل مباراة الأحد المقبل، وأجرينا اتصالات مع كلا الناديين ومجموعات المشجعين.

وتابع:

“نحن على علم بالمنشور الذي ظهر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص استقبال حافلة السيتي. سارت المباراة الأخيرة بسلاسة ونعمل على ضمان أن تقام هذه المباراة بكل أمان للجميع مع تقليص احتمالات حدوث أي تعطيل للسكان المحليين والطرق”.

هذا وأعرب السيتي عن قلقه على سلامة لاعبيه بعد أن ظهرت دعوة انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تدعو مشجعي ليفربول للوقوف على الطريق المؤدي إلى ملعب أنفيلد واستقبال حافلة مانشستر سيتي بالمشاعل والقوارير والأعلام.

وتعرضت حافلة سيتي فيما سبق لأضرار في ظروف مماثلة في أبريل 2018 حين وصلت إلى أنفيلد لخوض مباراة دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا، وحينها أضاء جمهور ليفربول مشاعل حمراء وقذفوا بقوارير وعبوات المشروبات الغازية تجاه نوافذ الحافلة.

