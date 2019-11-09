المنتخب يواصل استعداداته في سوسة لتصفيات الكان

يواصل المنتخب الوطني تدريباته اليومية في معسكره المغلق بمدينة سوسة التونسية استعدادا لمواجهة تونس في افتتاح التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وكان المحترف في الملاعب البحرينية محمد صولة أول الأسماء الملتحقة بصفوف المنتخب بجانب الثنائي الليبي المحترف في الملاعب المغربية صالح الطاهر وزكريا الهريش حيث يخوض المنتخب حصصه التدريبية بشكل يومي على فترتين صباحية ومسائية استعدادا لهذا الاستحقاق الأفريقي الهام.

وسيكون موعد المباراة هو الخامس عشر من شهر نوفمبر الحالي بملعب رادس على أن يلتقي تنزانيا في الثامن عشر من الشهر الحالي بملعب مصطفى بن جنات في المنستير.

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