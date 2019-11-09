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الليلة.. إيبار يستضيف الريال وبرشلونة يواجه سيلتا فيغو

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

معتمدا على بعض الأسماء الجديدة في تشكيلة ريال مدريد سيدخل المدرب زين الدين زيدان الملعب البلدي في إبوروا لمواجهة إيبار في مباراة الذهاب بينهما لحساب الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

اعتماد زيدان على بعض اللاعبين الشباب يجيء بعد تغيب عدد من نجوم الفريق لعدم تعافيهم التام من إصاباتهم مثل الثنائي جاريث بيل وخاميس رودريجيز اللذين تغيبا عن التمرينات الجماعية للفريق بالإضافة إلى مارسيلو وناتشو رودريجيز وماركو أسينسيو.

غيابات تبدو مؤثرة جدا للريال الذي يحتل حاليا المركز الثالث برصيد اثنتين وعشرين نقطة من إحدى عشرة مباراة، لكنه لا يريد تضييع النقاط بالاستهتار بإيبار الذي يأتي في المركز الرابع عشر من اللاليغا .

القطب الآخر والمنافس القوي على الصدارة فريق نادي برشلونة الذي يأتي ثانيا حاليا برصيد اثنتين وعشرين نقطة يستقبل في الكامب نو سيلتافيغو والذي على الرغم من وجوده في المركز الثامن عشر فإنه ليس بالمنافس السهل للبارسا فقد تغلب عليه بهدفين لصفر في آخر مواجهة بينهما.

برشلونة والريال، سيتربص كل منهما بالآخر، فهما متساويين في النقاط مع أفضلية للبارسا بفارق الأهداف، وأفضلية لكليهما عن المتصدر حاليا ريال سوسيداد بفارق مباراتين ستكونان فرصة لكل منهما من أجل الانفراد بصدارة اللاليغا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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