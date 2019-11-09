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المهدي يغيب عن المنتخب الوطني في تصفيات الكان

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سيغيب مهاجم فريق النصر معتز المهدي عن المنتخب الوطني في مباراتي تونس وتنزانيا لحساب التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا بسبب ظروف اجتماعية بحسب ما صرح مدير المنتخب الوطني كمال الترهوني لـ218.

مهاجم النصر وعلى الرغم من مشاركته قبل أيام رفقة فريقه في الدور 32 مكرر من الكونفدرالية إلا أنه اعتذر للمدرب التونسي فوزي البنزرتي عن عدم قدرته على تلبية الدعوة في هذا التجمع وبحسب الترهوني فإن البنزرتي قد تفهم أسباب المهدي.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة تونس وتنزانيا في تصفيات الكان هذه الأيام في مدينة سوسة التونسية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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