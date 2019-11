أشعل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي حالة من الجدل الواسععبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حظر الطيران فوق منزله في منطقة جافا، التي تقع على بعد 25 كم من حدود مدينة برشلونة الإسبانية.

حيث صرح خافيير سانشيز برييتو، رئيس إحدى شركات الطيران منخفض التكلفة في إسبانيا أن الطائرات لا يمكنها العبور فوق منزل الأرجنتيني ميسي، حيث قال حينها، إنه أمر لا يحدث في أي مكان في العالم.

وبحسب الصحافة الإسبانية فإن الأسباب وراء منع الطائرات من التحليق فوق منزل قائد برشلونة، والتي لا تتعلق على الإطلاق بخصوصية اللاعب الشهير وحمايته من الفضوليين ومصوري الباباراتزي أو إبعاده عن الإزعاج، وأن السبب الحقيقي يكمن في موقع بلدية جافا، التي تتواجد داخل محمية باركوي الطبيعية في ديل جراف، وهي منطقة محمية بموجب القوانين البيئية في إسبانيا، حيث تحتوي على نباتات وحيوان مهددة بالانقراض.

The post حظر للطيران فوق منزل ميسي وجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا