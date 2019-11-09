المنتحب الوطني يواصل معسكره التدريبي بمشاركة 14 لاعبا

أخبار ليبيا 24

يواصل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريباته اليومية بمعسكره التحضيري المغلق بمدينة سوسة التونسية، استعدادا للتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويشارك في المعسكر الذي انطلق الأربعاء الماضي، 14 لاعبا من بينهم ثلاثة محترفين التحقوا بالمنتخب حتى الآن، تحت قيادة المدرب التونسي فوزي البنزرتي وبمساعدة المدرب الوطني أكرم الهمالي.

وأوضح الاتحاد الليبي لكرة القدم، أن بقية المحترفين سيلتحقون بالمعسكر تبعا خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن التدريبات اليومية للمنتخب تميزت بالجدية والإصرار والتفاؤل والظهور بصورة جيدة من أجل تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات.

وسيلتقي منتخبنا الوطني في افتتاح التصفيات الإفريقية، نظيره التونسي يوم الجمعة المقبلة على أرضية ملعب رادس بتونس العاصمة، بقيادة طاقم تحكيم مصري، وفي التاسع عشر من الشهر الجاري سيستقبل منتخبنا نظيره التنزاني بملعب المنستير في تونس.

وسيلعب منتخب فرسان المتوسط في المجموعة العاشرة إلى جانب منتخب تونس وتنزانيا وغينيا الاستوائية، للمنافسة على بطاقتين مؤهلتين إلى نهائيات بطولة الكاميرون.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد تعاقد مع المدرب فوزى البنزرتي في 24 أكتوبر الماضي، خلفا للمدرب المحلي جلال الدامجة، لقيادة منتخبنا الوطني الأول خلال تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 وتصفيات كأس العالم، بعقد يمتد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

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