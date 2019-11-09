بايرن ميونخ يواجه دورتموند في كلاسيكو ألمانيا

سيكون كلاسيكو ألمانيا في ملعب الأليانز أرينا اختبارا صعبا للمدرب هانز فليك الذي تولى قيادة بايرن ميونخ، خصوصا أنه يوجد حاليا في المركز الخامس في ترتيب الدوري وما يزيد الطين بلة وجود غيابات بارزة في خط الدفاع والمتمثلة في الثنائي نيكلاس سولي ولوكاس هيرنانديز بداعي الإصابة، بالإضافة إلى إيقاف جيروم بواتينج بعد طرده في الجولة الماضية.

ولكن ما يهون على فليك ويلقي عن أكتافه بعض ثقل المسؤولية هو تواجد هداف البوندسليغا بأربعة عشر هدفا، البولندي روبيرت ليفاندوفسكي، جزار الشباك، عديم الرحمة حتى مع فريقه السابق دورتموند الذي يدخل اللقاء ثالثا في الترتيب العام وبذكريات مؤلمة على ملعب أليانز أرينا الذي تجرع فيه الخسارة بخماسية نظيفة في لقاء الإياب بنهاية دوري الموسم الماضي.

وأثلج اللقاء الأخير بينهما صدور أسود الفستيفال بفوزهم بثنائية على الفريق البافاري وتتويجهم على حسابه بكأس السوبر الألماني فلمن ستكون الغلبة في كلاسيكو اليوم؟

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