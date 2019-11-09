إنتر يسعى لمداواة جراحه أمام فيرونا

يطمح الإنتر مساء اليوم لمداواة جراحه عندما يواجه هيلاس فيرونا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي بملعب السان السيرو حيث يدخل المواجهة مجروحا من خسارته الأخيرة أمام دورتموند في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

إنتر ثاني الترتيب برصيد 28 نقطة خلف اليوفي المتصدر بـ29 نقطة والذي تنتظره مواجهة صعبة ومهمة أمام ميلان غدا في ملعبه سيحاول الإطاحة بفريق هيلاس فيرونا صاحب المركز الـ9 برصيد 15 نقطة والذي ينوي الاقتراب أكثر باتجاه المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وتحقيق نتيجة تخدمه على لائحة ترتيب الدوري.

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