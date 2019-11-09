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إنتر يسعى لمداواة جراحه أمام فيرونا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يطمح الإنتر مساء اليوم لمداواة جراحه عندما يواجه هيلاس فيرونا في الجولة 12 من الدوري الإيطالي بملعب السان السيرو حيث يدخل المواجهة مجروحا من خسارته الأخيرة أمام دورتموند في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

إنتر ثاني الترتيب برصيد 28 نقطة خلف اليوفي المتصدر بـ29 نقطة والذي تنتظره مواجهة صعبة ومهمة أمام ميلان غدا في ملعبه سيحاول الإطاحة بفريق هيلاس فيرونا صاحب المركز الـ9 برصيد 15 نقطة والذي ينوي الاقتراب أكثر باتجاه المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية وتحقيق نتيجة تخدمه على لائحة ترتيب الدوري.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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