الملاكم الليبي فتحي بريبش يعلن موعد نزاله الجديد بمالطا أمام الإيطالي كافاني

أعلن الملاكم الليبي المحترف فتحي بريبش، عن خوض رابع نزالاته في عالم ملاكمة المحترفين، وذلك يوم 27 نوفمبر الجاري، أمام نظيره الإيطالي، جينمركو كافاني، بمدينة سان جوليان بمالطا بفندق الانتركونتينتال.

وطالب بريبش الجماهير الليبية بمساندته والدعاء له قبل مواجهته المهمة، كما دعا الجماهير الليبية بمالطا لحضور النزال ومساندته من اجل الفوز.

وكان بريبش، قد نجح في تحقيق الفوز في ثالث نزالاته في عالم ملاكمة المحترفين، يوليو الماضي، بعد الإطاحة بخصمه البريطاني، مارك فرانك، بالضربة القاضية في الجولة الثالثة، للنزال الذي أقيم بينهما.

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