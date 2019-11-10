مشاكل ميلان تتصاعد.. ولاعب يتشاجر مع مدربه قبل ساعات من قمة يوفنتوس

كشف موقع “كالتشو ميركاتو” الإيطالي، أن لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي دخل في شجار مع المدرب الجديد ستيفانو بيولي أثناء الحصة التحضيرية لمواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

وأوضح الموقع أن سبب الخلاف يعود لوصول كيسي متأخرا عن التمرين، ما استدعى انفعال المدرب بيولي ليعاتبه بشدة، بدوره هاجم اللاعب مدربه.

وأشار الموقع إلى أن هذا الخلاف قد يعزز فرص لاعب الوسط في سوق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيفكر ميلان بالاستغناء عنه في حال تقديم عرض بالشراء يصل إلى 25 مليون يورو.

ويعيش ميلان فترة صعبة جدا وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم، بعدما تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.

ويشغل “روسونيري” المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 13 نقطة، بينما يوفنتوس يحتل الصدارة بـ 29 نقطة.

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