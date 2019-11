فاز ريال مدريد على مضيفه إيبار بأربعة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث سجل أهداف النادي الملكي كل من كريم بنزيما “هدفين”، وسيرجيو راموس من ركلة جزاء، وفيديريكو فالفيردي.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 25 نقطة جدول الترتيب، فيما تجمد رصيد إيبار عند 15 نقطة.

The post ريال مدريد يتألق ويسحق إيبار برباعية ساحرة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا