دخل لاعب الوسط العاجي فرانك كيسي في شجار مع المدرب الجديد لنادي ميلان ستيفانو بيولي أثناء الحصة التحضيرية لمواجهة يوفنتوس اليوم الأحد في الدوري الإيطالي.

ويعود سبب الخلاف لوصول كيسي متأخراً عن التمرين، ما استدعى انفعال المدرب بيولي ليعاتبه بشدة، بدوره هاجم اللاعب مدربه.

هذا وقد يُعزز الخلاف فرص لاعب الوسط في سوق فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وسيفكر ميلان بالاستغناء عنه في حال تقديم عرض بالشراء يصل إلى 25 مليون يورو.

كما يعيش ميلان فترة صعبة جداً وسط سلسلة من النتائج السلبية منذ بداية الموسم، بعدما تلقى الفريق 6 هزائم مقابل 4 انتصارات وتعادل وحيد.

The post قبل لقاء يوفنتوس.. مدرب ميلان الجديد يُشعل شجاراً مع أحد لتعبيه appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا