بعد تشخيص إصابتها بالسرطان.. زوجة كاسياس تُنهي فترة العلاج الكيميائي

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن زوجة الحارس الإسباني إيكر كاسياس أنهت علاجها الكيميائي بعد 6 أشهر تقريباً من تشخيص إصابتها بمرض السرطان في نفس توقيت تعرض زوجها حامي عرين بورتو البرتغالي لأزمة قلبية أثناء التدريب.

حيث تمر أسرة كاسياس بأشهر عصيبة، فهو خضع للعلاج والمراقبة الطبية لمتابعة حالة قلبه الصحية بعد نجاته من الأزمة، وعاد قبل أيام للتدريب مع فريقه بورتو.

أما بالنسبة لزوجته المذيعة الإسبانية سارة كاربونيرو البالغة 35 عاماً فقد أجرت جراحة لإزالة الورم السرطاني ثم أنهت مرحلة العلاج الكيميائي بعد 6 أشهر.

