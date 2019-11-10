فضية ليبية في البطولة العربية للكيك بوكسينغ

داخل إحدى قاعات مدينة الحسين الرياضية في العاصمة الأردنية عمان بدأ اللاعب الليبي عبدالله كليب تمرينات الإطالة والتسخين لخوض غمار البطولة العربية الحادية عشر للكيك بوكسينغ.

المشاركة في البطولة كانت بعدة رياضيين من دول عربية مثل تونس وسوريا وفلسطين والدولة المستضيفة الأردن بالإضافة للمشاركة الليبية المتمثلة في اللاعب عبدالله كليب والذي بينما كان يتجهز لنزاله ، كانت الحكم الليبية نجلاء الذغائمي تشارك في تحكيم النزالات الأخرى بخبرتها التي تقارب الثلاث سنوات في هذه اللعبة.

البطولة التي كان من المفترض أن تمتد لثلاثة أيام اختصرت منافساتها في يومين لأسباب ربما يكون أحدها غياب عدد من الرياضيين الذين كان من المفترض مشاركتهم فيها ، وتم في نهاية اليومين تقليد الفائزين بقلائدهم ومنهم اللاعب الليبي عبدالله كليب بفضية أسلوب كيك لايت الذي وعد بتحقيق الذهب في المستقبل.

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