احتدام صراع صدارة اللاليغا

لم يتمكن إيبار من الصمود في حصنه ايبوروا أمام هجوم ملوك المرينغي أكثر من سبع عشرة دقيقة حتى افتتح ريال مدريد النتيجة بهدف من المهاجم كريم بنزيما، بعدها نزلت الهجمات على مرمى ايبار كغزارة الأمطار على ملعبه ، فقد تحصل هازاراد على ضربة جزاء نفذها راموس بدهاء شديد ليعلن عن الهدف الثاني ، وأخرى تحصل عليها لوكاس فاسكيز سجل منها بنزيما الهدف الثالث للريال والتاسع له جعله متصدرا لهدافي اللاليغا حتى الآن.

وحاول إيبار إسعاد جمهوره ولو بهدف يتيم، لكن الحظ عاكسه بهدف رابع في شباكه جاء عن طريق تميمة المرينغي الأورغواياني فالفيردي في الدقيقة الحادية والستين ، ليتصدر ريال مدريد الدوري برصيد خمس وعشرين نقطة منتظرا تعثر برشلونة أمام سيلتافيغو ، ولكن ذلك لم يحصل فالفريق الكتالوني يرفض التخلي عن الصدارة التي عاد واعتلاها برباعية في شباك ضيفه سيلتافيغو بدأها ميسي في الدقيقة الثالثة والعشرين من ضربة جزاء.

وعدّل بعدها سيلتافيغو النتيجة في الدقيقة الثانية والأربعين بهدف من ضربة حرة نفذها بكل دقة لوكاس أولازا الذي أثار رغبة ميسي وغيرته فسجل الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين السادسة والأربعين والثامنة والأربعين بنفس الطريقة والمكان تقريبا لدرجة قد تجعل المشاهد يظن بأنها إعادة لهدف واحد، مع اختلاف زاوية التصوير.

وحاول سيلتافيغو تعديل النتيجة لكنه وجد جدارا في المرمى اسمه تيرشتيغن ، وجريزمان يضيع فرصة الهدف الرابع الذي تكفل بتسجيله لاعب الوسط بوسكيتس من حافة منطقة الجزاء قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بخمس دقائق، ليعود برشلونة إلى صدارة اللاليغا بخمس وعشرين نقطة متفوقا على ريال مدريد بفارق الأهداف فيما بقي سيلتافيغو في الترتيب الثامن عشر بتسع نقاط.

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