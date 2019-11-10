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بريبش يخوض نزاله الرابع باحتراف الملاكمة.. ويتطلع لدعم الجمهور الليبي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الملاكم الليبي فتحي بريبش عن موعد نزاله القادم الذي سيكون الرابع له في عالم المحترفين يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بحلبة انتركونتينتال في مالطا أمام الملاكم الإيطالي جينمركو كافاني في مدينة سان جوليان.

وخاض بريبش في السابق ثلاثة نزالات تفوق فيها، كان آخرها أمام البريطاني مارك فرانك وهزمه بالضربة القاضية من الجولة الثالثة.

وطلب بريبش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من الجمهور الليبي دعمه والوقوف معه وحضور النزال من أرضية القاعة المغطاة في الموعد ذاته وهو السابع والعشرين من شهر نوفمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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