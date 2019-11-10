بريبش يخوض نزاله الرابع باحتراف الملاكمة.. ويتطلع لدعم الجمهور الليبي

أعلن الملاكم الليبي فتحي بريبش عن موعد نزاله القادم الذي سيكون الرابع له في عالم المحترفين يوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر الحالي بحلبة انتركونتينتال في مالطا أمام الملاكم الإيطالي جينمركو كافاني في مدينة سان جوليان.

وخاض بريبش في السابق ثلاثة نزالات تفوق فيها، كان آخرها أمام البريطاني مارك فرانك وهزمه بالضربة القاضية من الجولة الثالثة.

وطلب بريبش على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من الجمهور الليبي دعمه والوقوف معه وحضور النزال من أرضية القاعة المغطاة في الموعد ذاته وهو السابع والعشرين من شهر نوفمبر.

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