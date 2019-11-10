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الإنتر يفوز بصعوبة على هيلاس فيرونا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي بصورة مؤقتة إثر فوزه على أرضه بصعوبة على حساب هيلاس فيرونا بهدفين لهدف بملعب السان سيرو ولحساب الجولة 12.

وافتتح الضيوف باب التسجيل في الدقيقة 19 من ركلة جزاء تقدم لها فاليريو فيري بينما انتظر الإنتر حتى الدقيقة 69 ليعدل ماتياس فيسينو النتيجة.

وفي الوقت الذي انتظر فيه الجميع تعادلا مخيبا للإنتر، ظهر باريلا بتسديدة قوية أسكنها في شباك الضيوف في الدقيقة 83 ليصل الإنتر للنقطة 31 وبفارق نقطتين عن اليوفي الذي تنقصه مباراة، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند النقطة 15 في المركز التاسع.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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