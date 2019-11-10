بايرن يتجاوز دورتموند برباعية نظيفة

ظفر بايرن ميونيخ بنتيجة مباراة كلاسيكو ألمانيا أمام ضيفه بروسيا دورتموند برباعية نظيفة على ملعب الأليانز أرينا معقل الفريق البافاري في الأسبوع الحادي عشر من الدوري الألماني لكرة القدم.

البولندي روبرت ليفاندوفسكي افتتح باب التسجيل في الدقيقة السابعة عشرة لينتهي شوط المباراة الأول على هذه النتيجة.

وعزز سيرخي غنابري في الدقيقة 47 من تقدم فريقه بايرن ميونخ بينما تكفل ليفاندوفسكي بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والسبعين.

سجل بايرن ميونيخ الهدف الرابع في الدقيقة الـ80 حيث جاء عن طريق مدافع بروسيا دورتموند ماتياس هوميلز بالخطأ في مرمى فريقه.

فوز رفع رصيد البفاري للنقطة الـ21 في المركز الثالث من البوندسليغا بينما تجمد رصيد دورتموند عند النقطة الـ19 في المركز الخامس.

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