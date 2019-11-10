“منتخب القوى” يُعسكر بالجزائر 6 أشهر

يدخل المنتخب الوطني لألعاب القوى يوم 20 نوفمبر الجاري معسكراً خارجياً في الجزائر وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة مطلع هذا الشهر بين الاتحاد الليبي لألعاب القوى والاتحادية الجزائرية لألعاب القوى والتي نصت على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المتبادل في المجالين الفني والإداري إلى جانب إقامة المعسكرات التدريبية.

وسيتواصل هذا المعسكر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها المدرب الجزائري لمنتخبنا “بشير مريش” بإعداد وتأهيل رياضييه للاستحقاقات القارية والدولية القادمة وذلك من خلال المشاركة بالعديد من البطولات الودية بالجزائر.

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