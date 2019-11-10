اخبار الرياضة

“منتخب القوى” يُعسكر بالجزائر 6 أشهر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

يدخل المنتخب الوطني لألعاب القوى يوم 20 نوفمبر الجاري معسكراً خارجياً في الجزائر وذلك تنفيذاً لاتفاقية التعاون المشترك الموقعة مطلع هذا الشهر بين الاتحاد الليبي لألعاب القوى والاتحادية الجزائرية لألعاب القوى والتي نصت على تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية التعاون المتبادل في المجالين الفني والإداري إلى جانب إقامة المعسكرات التدريبية.

وسيتواصل هذا المعسكر لمدة ستة أشهر يقوم خلالها المدرب الجزائري لمنتخبنا “بشير مريش” بإعداد وتأهيل رياضييه للاستحقاقات القارية والدولية القادمة وذلك من خلال المشاركة بالعديد من البطولات الودية بالجزائر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك