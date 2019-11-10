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البريكي ينهي مشاركته في دورة الحكام

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اختتم الحكم الدولي الليبي في لعبة كرة السلة توفيق البريكي مشاركته في الدورة التدريبية المتقدمة في مجال التحكيم والتي نظمها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بداية من الثالث حتى التاسع من شهر نوفمبر الحالي.

ومثّل البريكي ليبيا في هذه الدورة بترشيح من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة بمشاركة 21 متدربا من أنحاء القارة حيث تضمنت الدورة تدريبات ودروسا عملية ونظرية يسعى من خلالها الاتحاد الأفريقي للعبة إلى تكوين مدربين وحكام مطلعين على آخر التعديلات والقوانين الجديدة الخاصة باللعبة والمساهمة في الرفع من كفاءة الحكم الأفريقي في كرة السلة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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