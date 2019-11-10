البريكي ينهي مشاركته في دورة الحكام

اختتم الحكم الدولي الليبي في لعبة كرة السلة توفيق البريكي مشاركته في الدورة التدريبية المتقدمة في مجال التحكيم والتي نظمها الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بداية من الثالث حتى التاسع من شهر نوفمبر الحالي.

ومثّل البريكي ليبيا في هذه الدورة بترشيح من قبل المكتب التنفيذي للاتحاد الليبي لكرة السلة بمشاركة 21 متدربا من أنحاء القارة حيث تضمنت الدورة تدريبات ودروسا عملية ونظرية يسعى من خلالها الاتحاد الأفريقي للعبة إلى تكوين مدربين وحكام مطلعين على آخر التعديلات والقوانين الجديدة الخاصة باللعبة والمساهمة في الرفع من كفاءة الحكم الأفريقي في كرة السلة.

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