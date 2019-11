بعد سلسلة من أعمال الشغب.. مرسيليا يتغلب على ليون

استطاع نادي مرسيليا التقدم إلى المركز الثاني في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوزه على ليون 2-1 أمس الأحد ضمن المرحلة الثالثة عشرة.

حيث تعرضت الحافلة التي كانت تقل لاعبي ليون أثناء توجهها إلى ملعب فيلودروم في مرسيليا، للرشق بالحجارة ما أدى إلى تحطم نافذتين، في مشهد سبق له أن تكرر في أعوام 2016 و2018 و2019.

هذا وأنهى صاحب الأرض بفضل نجمه غوستافو باييت صاحب الهدفين، سلسلة من خمس هزائم أمام ليون في الدوري، وهي أسوأ سلسلة للنادي المتوسطي أمام فريق من الليغ1.

كما حمل هدف باييت الرقم 4000 في تاريخ مرسيليا الذي بات أول فريق يصل إلى هذا الرقم في الدوري الفرنسي.

يُذكر أن مرسيليا رفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، متأخراً بفارق 8 نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر، فيما تجمد رصيد ليون عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.

