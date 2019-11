ديبالا يتمكن من إعادة اليوفي إلى صدارة الدوري الإيطالي

تمكن الأرجنتيني باولو ديبالا من قيادة فريقه يوفنتوس لتحقيق فوز ثمين على ضيفه ميلان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

حيث سجل ديبالا، الذي شارك بديلاً عن البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ77 من عمر اللقاء.

واستعاد يوفنتوس بهذا الفوز صدارة الكالتشيو برصيد 32 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان، فيما توقف رصيد ميلان عند 13 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم.

