أتلتيكو مدريد يُزاحم برشلونة والريال على صدارة الدوري الإسباني

فاز أتلتيكو مدريد على ضيفه إسبانيول بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

حيث افتتح إسبانيول باب التسجيل عن طريق سيرغي داردر، قبل أن يقلب أتلتيكو الطاولة على ضيفه بتسجيل ثلاثة أهداف عن طريق كل من الأرجنتيني أنخيل كوريا وألفارو موراتا وخورخي كوكي.

وحقق أتلتيكو فوزاً ثميناً كان بحاجة ماسة له عقب 5 تعادلات في آخر ست مباريات للفريق في “الليغا”، وخسارة أمام باير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا، وصعد للمركز الثالث برصيد 24 نقطة مقلصا الفارق مع المتصدر برشلونة والوصيف ريال مدريد إلى نقطة واحدة، فيما توقف رصيد إسبانيول عند 8 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.

