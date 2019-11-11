يونايتد يتجاوز برايتون بثلاثية

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق الفوز على أرضه أمام برايتون ضمن مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وسجل الهدف الأول أندرياس بيريرا في الدقيقة السابعة عشرة بينما جاء الهدف الثاني عن طريق ديفي روير بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة التاسعة عشرة.

في الحصة الثانية قلص لويس دينك الفارق لمصلحة الضيوف إلا أن المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد سجل الهدف الثالث في الدقيقة السادسة والستين.

ورفع هذا فوز رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 16 في المركز السابع بينما تجمد رصيد برايتون في المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

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