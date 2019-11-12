منتخب الدراجات يشارك في طواف المطارات بتونس

أنهى المنتخب الوطني للدراجات معسكره التحضيري بمدينة نابل التونسية تمهيدا للمشاركة بطواف المطارات الذي سيستمر لأيام وينطلق من العاصمة تونس وينتهي بمدينة جربة.

ويشارك في الطواف ثلاث عشر فريقا من 8 دول وهي تونس المنظمة للطواف وليبيا والجزائر ومصر وفرنسا وبلجيكا ومالطا إضافة إلى كندا حيث ستقسم مراحل الطواف إلى خمس مراحل بإشراف الجامعة التونسية للدراجات وتنظيم ديوان المطارات.

ويمثل المنتخب الوطني كل من الدراجين علاء الدين حموده وأنس اليتيم وطارق بادي ومحمد الكمع وأحمد عقارب وعبد السلام أبو ظهير.

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