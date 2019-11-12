البرازيل والمكسيك تتأهلان لنصف نهائي مونديال الناشئين

نجحت البرازيل في التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للناشئين بعد فوزها على إيطاليا بهدفين نظيفين ضمن منافسات ربع نهائي المونديال المقام بالبرازيل.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقة السادسة من تسديدة عبر المدافع باتريك ، لتحاول إيطاليا تعديل النتيجة في باقي أطوار الشوط الأول لحين الدقيقة الأربعين والذي أضاف فيها السامبا الهدف الثاني من تصويبة عن طريق جواو جابرييل مارتينيز سكنت شباك الأتزوري لتنتهي المباراة بتأهل البرازيل للدور قبل النهائي.

وستلتقي البرازيل أمام فرنسا في الخامس عشر من الشهر الجاري في ثاني مباريات نصف النهائي. وتأهلت المكسيك إلى نصف النهائي بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في ربع نهائي البطولة التي تحتضنها البرازيل .

وتمكن علي أفيلا من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة والسبعين لينجح في حسم نتيجة المباراة للمكسيك وخطف ورقة التأهل إلى المربع الذهبي للمسابقة.

وتواجه المكسيك في نصف النهائي منافستها هولندا التي عبرت لقبل النهائي بفوزها الكبير على البارغواي بأربعة أهداف مقابل هدف في أولى مباريات دور الثمانية.

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