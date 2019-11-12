نادي الظهرة يستأنف تدريباته بعد التوقف الاضطراري

استأنف فريق كرة القدم في نادي الظهرة تدريباته بعد فترة طويلة من التوقف الاضطراري نتيجة للظروف الأمنية في العاصمة والمنطقة الغربية بصفة عامة.

ويجري الظهرة تدريباته يوميا على أرضية ملعبه الجديد تحت إشراف المدرب “ناصر أبودية” والإداري “المهدي الخريف”، وشهدت الحصص الأولى التحاق معظم لاعبي الفريق بالإضافة إلى بعض لاعبي فريق الأواسط.

وجاءت عودة هذا النادي العريق للتدريبات استعدادا لاستكمال دوري الدرجة الأولى والذي كان الظهرة يتصدر خلاله مجموعة طرابلس قبل توقفه مطلع أبريل الماضي.

ويسعى أصحاب اللونين الأحمر والأسود للصعود إلى الدوري الممتاز الذي توج بلقبه في منتصف عقد الثمانينيات.

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