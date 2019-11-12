اخبار الرياضة

نادي الأخضر يرعى بطولة أندية البيضاء 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تقرير

على أرضية ملعب شيخ الشهداء بنادي الأخضر في البيضاء، دخلت الفرقة الموسيقية تعزف أنغامها، وبالتآخي حضر الناشؤون في النادي من مختلف ألعابه الجماعية من أجل دعم بطولة أندية البيضاء لكرة القدم بتنظيم وإشراف من رابطة مشجعي نادي الأخضر .

وتقام البطولة التنشيطية بنظام مرحلة واحدة فقط تتضمن ثلاثا وثلاثين مباراة تتنافس فيها فرق الأندية المشاركة وهي شباب السليون وقدامى الأخضر والرجاء البيضاوي والفداء ومفوضية الكشاف ونادي الميزان والجامعة الأسمرية والأنصار ونجوم الجبل والاستقلال والجزيرة.

وبأيادي الشباب الرياضي أوقدت الشعلة وأذن لمهرجان البطولة بالانطلاق برعاية نادي الأخضر العريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك