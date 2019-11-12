نادي الأخضر يرعى بطولة أندية البيضاء 

تقرير

على أرضية ملعب شيخ الشهداء بنادي الأخضر في البيضاء، دخلت الفرقة الموسيقية تعزف أنغامها، وبالتآخي حضر الناشؤون في النادي من مختلف ألعابه الجماعية من أجل دعم بطولة أندية البيضاء لكرة القدم بتنظيم وإشراف من رابطة مشجعي نادي الأخضر .

وتقام البطولة التنشيطية بنظام مرحلة واحدة فقط تتضمن ثلاثا وثلاثين مباراة تتنافس فيها فرق الأندية المشاركة وهي شباب السليون وقدامى الأخضر والرجاء البيضاوي والفداء ومفوضية الكشاف ونادي الميزان والجامعة الأسمرية والأنصار ونجوم الجبل والاستقلال والجزيرة.

وبأيادي الشباب الرياضي أوقدت الشعلة وأذن لمهرجان البطولة بالانطلاق برعاية نادي الأخضر العريق.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية