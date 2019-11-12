“قدامى المدينة” يختتم جولته الرياضية في تونس

اختتم فريق قدامى نادي المدينة لكرة القدم جولته الخارجية في تونس وذلك بخوض عدة مباريات ودية كان أبرزها أمام فريقي قدامى النجم الساحلي والاتحاد الرياضي المنستيري.

وتفوق رفاق الدولي السابق ساسي العجيلي على النجم الساحلي بهدفين لهدف سجلهما سمير الوهج ويونس خزام.

وحقق نجوم الحواتة المخضرمين فوزا كبيرا على الاتحاد المنستيري بأربعة أهداف مقابل هدف أحرز منها القناص سمير الوهج هدفين فيما سجل باقي الأهداف كل من فؤاد شقوارة وناصر بلحاج.

وكان المدينة قد استهل جولته التونسية بالتتويج ببطولة جربة عقب فوزه على فريق الخطاف بهدف نظيف لمهاجمه البارع “خالد زكري.

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