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بداية مخيبة لنادال في البطولة الختامية للتنس

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تغلب الألماني ألكسندر زفيريف على المصنف الأول الإسباني رافائيل نادال بمجموعتين نظيفتين في انطلاق البطولة الختامية للتنس.

ولم يقدم الماتادور الإسباني المستوى المطلوب بعدما كسر اللاعب الألماني إرسال نادال لينهي المجموعة الأولى متقدما بستة أشواط مقابل شوطين، وفي الوقت الذي حاول فيه نادال العودة في النتيجة تمكن زفيريف من حسم المجموعة الثانية بستة أشواط مقابل أربعة .

وبهذه النتيجة، يكون المصنف الأول عالميا قد بدأ مشواره في البطولة الختامية بطريقة مخيبة للآمال ويخسر للمرة الأولى في مسيرته أمام الألماني زيفيريف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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