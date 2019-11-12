تحضيرات الفرسان تتواصل لتصفيات الكان

تقرير 218

تتواصل تحضيرات المنتخب الوطني استعدادا لمواجهة تونس بعد أيام معدودة في تصفيات أمم أفريقيا ألفين وواحد وعشرين والشكل الفني للمدرب البنزرتي بدأ يأخذ شكله النهائي .

وشهد المعسكر المغلق بمدينة سوسة التونسية التحاق معظم اللاعبين المحترفين ومنهم حمدو الهوني وعلي معتوق إضافة إلى مؤيد اللافي لتحضيرات الفرسان في سوسة في انتظار اكتمال التحضيرات بعد انضمام المجموعة الأولى من المحترفين.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني مشاركة كل من زكريا الهريش وصالح الطاهر ومحمد صولة كما شهد المعسكر انضمام كل من إسماعيل التاجوري ومحمد الترهوني ومفتاح طقطق وبدر حسن وأحمد شلبي، وبدْء التحضيرات المكثفة قبل اكتمال جل الأسماء.

وركز الطاقم الفني لفرسان المتوسط بقيادة المدرب فوزي البنزرتي على الشكل التكتيكي واللياقة البدنية لأغلب اللاعبين فمواجهة تونس ستكون مفتاحا قبل موقعة تنزانيا بعدها بأيام.

الاستعدادات متواصلة والآمال معقودة للخروج بنتيجة إيجابية الجمعة المقبلة أمام نسور قرطاج وعيون جل اللاعبين ستكون منصبة لبداية ناجحة في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات الكاميرون 2021.

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