النصر في المجموعة الثانية بعيداً عن المواجهات العربية

أسفرت قرعة دور

المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، الثلاثاء، عن وقوع النصر الليبي في

المجموعة الثانية رفقة “بيدفست فيتس” الجنوب أفريقي و”جوليبا”

المالي و”هورويا” بطل غينيا.

وتمكن فريق

النصر الممثل الوحيد لكرة القدم الليبية من التأهل لدور المجموعات من بطولة كأس

الكونفدرالية الأفريقية، عقب فوزه على مضيفه برولين الأوغندي بهدفين لصفر في

مباراة الإياب بعد أن تعادل الفريقان ذهاباً بهدفين لكل منهما.

يُذكر أن

فعاليات القرعة أقيمت بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، بعد أن

تأهل 16 فريقا إلى دور المجموعات.

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