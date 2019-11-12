قرعة الكونفدرالية تضع النصر في المجموعة الثانية

أسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية عن وقوع ممثل ليبيا في البطولة فريق النصر في مجموعة متوسطة نسبياً.

وجاء النصر في المجموعة الثانية إلى جانب كل من بيدفيست الجنوب أفريقي ودجوليبا المالي وحوريا كوناكري الغيني.

ويواجه ممثل ليبيا فريق دجوليبا في أولى مبارياته في المجموعة في الأول من ديسمبر القادم حيث ستحتضن مصر المباراة، فيما سيلتقي في المباراة الثانية أمام حوريا كوناكري في الثامن من ديسمبر في غينيا أما المباراة الثالثة أمام بيدفيست في 29 من ذات الشهر في جنوب أفريقيا في مباريات الذهاب.

وأوقعت المجموعة الأولى كل من نواذيبو الموريتاني مع بيراميدز المصري وإينوجو رينجرز النيجيري والمصري البورسعيدي.

فيما جاء كل من موتيما بيمبى من الكونغو الديموقراطية وإيساي البنيني وزاناكو الزامبي إضافة إلى نهضة بركان المغربي في المجموعة الثالثة، أما المجموعة الرابعة فأوقعت كلا من باردو الجزائري مع سان بيدرو الإيفواري إضافة إلى حسنية أكادير المغربي وانيمبا النيجيري.

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