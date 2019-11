السعودية تستضيف كأس السوبر الإسباني لثلاثة سنوات على التوالي!

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة في السعودية أن الأخيرة ستستضيف مسابقة كأس السوبر الإسبانية للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا ومن المقرر أن تقام النسخة الأولى من البطولة بمشاركة 4 فرق فقط في يناير المقبل، وقد وجاء الإعلان على هامش سحب القرعة الذي أقيم في مقر الاتحاد.

كما سيلعب برشلونة كبطل لليغا، وفالنسيا كبطل الكأس وأتلتيكو مدريد ثاني الدوري الإسباني، وريال مدريد صاحب المركز الثالث في الفترة من 8 وحتى 12 يناير المقبل.

وشارك في سحب القرعة سيرخيو راموس قائد ريال مدريد، وجايا لاعب فالنسيا، وبوسكيتس لاعب برشلونة، وساؤول لاعب أتلتيكو مدريد، حيث أسفرت عن مواجهة برشلونة لأتلتيكو مدريد في نصف النهائي، بينما سيواجه ريال مدريد نظيره فالنسيا.

وستقام بطولة السوبر الإسباني في السعودية لثلاث سنوات قادمة، بناء على الاتفاق الذي تم بين رابطة الدوري الإسباني والهيئة العامة للرياضة في السعودية، مقابل 40 مليون يورو سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

