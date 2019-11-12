المصراتي ينضم لمعسكر المنتخب الوطني في سوسة

انضم لاعب الوسط المعتصم المصراتي إلى معسكر المنتخب الوطني بمدينة سوسة ليلتحق بتحضيرات الفرسان لمباراتي تونس وتنزانيا ضمن تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 والتي ستقام في الكاميرون.

والتحق المصراتي الذي يلعب مع فريق فيتوريا غيماريش البرتغالي بعد عودته من الإصابة حيث سيبدأ الاستعدادات بشكل مباشر، ليصل عدد المحترفين بمعسكر المنتخب الوطني إلى 16 لاعباً يشاركون في عدد من الدوريات المختلفة.

ويواصل المنتخب الوطني تحضيراته في معسكره المغلق في مدينة سوسة التونسية حيث سيلتقي تونس في الخامس عشر من الشهر الجاري في الجولة الأولى من التصفيات وتنزانيا في التاسع عشر من الشهر ذاته بملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية