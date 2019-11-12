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اجتماع لمناقشة تنظيم بطولة للغوص في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عقد الاتحاد العسكري والاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي اجتماعا تحضيريا لمناقشة تنظيم بطولة للغوص في المدينة.

الاجتماع الذي أقيم في فندق الراحة، ناقش فيه الحاضرون كل الأمور المتعلقة بانطلاق البطولة التي ستكون بتنظيم الاتحاد العسكري وإشراف الاتحاد الفرعي في مدينة بنغازي وبمشاركة رياضيين وأندية للغوص من مختلف مناطق ومدن الشرق الليبي.

وسيتم عقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد انطلاق البطولة التي سيسعى منظموها على أن تكون هذه النسخة الأولى وتتبعها بطولات أخرى على مستوى ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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