اجتماع لمناقشة تنظيم بطولة للغوص في بنغازي

عقد الاتحاد العسكري والاتحاد الفرعي للسباحة والغوص بنغازي اجتماعا تحضيريا لمناقشة تنظيم بطولة للغوص في المدينة.

الاجتماع الذي أقيم في فندق الراحة، ناقش فيه الحاضرون كل الأمور المتعلقة بانطلاق البطولة التي ستكون بتنظيم الاتحاد العسكري وإشراف الاتحاد الفرعي في مدينة بنغازي وبمشاركة رياضيين وأندية للغوص من مختلف مناطق ومدن الشرق الليبي.

وسيتم عقد اجتماع جديد خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد انطلاق البطولة التي سيسعى منظموها على أن تكون هذه النسخة الأولى وتتبعها بطولات أخرى على مستوى ليبيا.

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