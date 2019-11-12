سحب قرعة السوبر الإسباني بنظامها الجديد

سحبت قرعة السوبر الإسباني بنظامها الجديد الذي يطبق لأول مرة وهو مشاركة أربعة فرق في البطولة وهي برشلونة صاحب لقب الدوري وفالنسيا صاحب لقب الكأس وقطبا مدينة مدريد اتلتيكو والريال صاحبا المركزين الثاني والثالث في اللاليغا.

ووضعت القرعة أتلتيكو مدريد في مواجهة برشلونة، وريال مدريد في مواجهة فالنسيا، وسيلتقي الفائزان في نهائي البطولة التي من المقرر إقامتها في الفترة ما بين الثامن، والثاني عشر من شهر يناير المقبل على ملاعب المملكة العربية السعودية.

وقامت الهيئة العامة للرياضة في السعودية بإبرام اتفاق مع رابطة الدوري الإسباني، لاحتضان البطولة لثلاث سنوات مقابل أربعين مليون يورو سيحصل عليها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

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