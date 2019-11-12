قدامى السلة بنغازي يشاركون في بطولة الصداقة بتونس

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد منتخب بنغازي لقدامى كرة السلة للمشاركة في بطولة الصداقة الدولية التي تنطلق مدينة المنستير التونسية يوم 14 من هذا الشهر .

وقال رئيس بعثة قدامى كرة السلة عز الدين التومي إن الاتحاد الفرعي بنغازي تلقى دعوة للمشاركة في البطولة التي تضم قدامى منتخبات المغرب العربي .

وأضاف التومي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن المشاركة مشروطه بأعمار 35 عام ومافوق .

وتابع :”سنشارك بعدد من اللاعبين القدامى من أندية الأهلي بنغازي والنصر والهلال والتحدي ومن أبرز الأسماء محمد الوداني ومصطفى الكوافي وجلال والورفلي وغيرهم من الأسماء المعروفة.

هذا وستقام البطولة في تونس في الفترة من 14 وحتى 21 من نوفمبر الجاري .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24