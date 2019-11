بعد شجار مع زميله.. المنتخب الإنجليزي يستبعد رحيم سترلينغ

قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم استبعاد رحيم سترلينغ نجم مانشستر سيتي من تشكيلة إنجلترا لمباراة الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020، بعد شجار خلال المران.

ويعود سبب استبعاد سترلينغ إلى شجاره مع زميله بالمنتخب ومدافع ليفربول جو غوميز داخل معسكر منتخب الأسود الثلاثة الاثنين.

وجاء ذلك على خلفية شجارهما معاً خلال مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي الأحد والتي انتهت بفوز الريدز بنتيجة 3-1 بقمة الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي.

هذا ووقع شجار بين غوميز وسترلينغ أثناء تدريبات المنتخب الانجليزي، وتم احتواء الموقف بعد أن قام زملائهما بتفريقهما عن بعضهما.

وكان سبب الشجار مزحة أطلقها مدافع ليفربول حول فوز فريقه على السيتي، الأمر الذي أثار غضب ستيرلينغ ودخل الثنائي في شجار، ليتم بعد ذلك استبعاد سترلينغ من قبل المدير الفني للفريق غاريث ساوثغيت.

