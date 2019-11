بالصور.. تعرف على القميص الرابع لنادي برشلونة

قام فريق برشلونة لكرة القدم بكشف النقاب عن القميص الرابع الخاص به الذي سيرتديه لبعض المباريات الموسم الجاري، ويعبر عن ألوان علم كتالونيا.

حيث نشر النادي مقاطع فيديو وصوراً عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر للكشف عن القميص الجديد للفريق الذي يحمل ألوان القميص الثالث الصفراء والحمراء مثل علم مقاطعة كتالونيا مع استثناء اللون الأزرق.

كما قال برشلونة أن القميص الجديد يؤكد على جذور الفريق الكتالونية، وصلته بالهوية والثقافة والقيم الكتالونية على مدار 120 عاماً.

هذا وسيبدأ النادي بيع القميص بشكل رسمي من خلال المتجر الخاص به وبشكل حصري قبل مباراة الفريق أمام مضيفه أتلتيكو مدريد على ملعب “واندا ميتروبوليتانو”، في الأول من شهر ديسمبر المقبل ضمن الجولة الـ 15 من الدوري الإسباني.

