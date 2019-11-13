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دومنيك ثيم يتأهل لنصف نهائي البطولة الختامية للتنس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ضمن المصنف الخامس عالميا النمساوي دومنيك ثيم تأهله لنصف نهائي البطولة الختامية بعد تغلبه على المصنف الثاني الصربي نوفاك دجوكوفيتش بمجموعتين دون مقابل في البطولة التي تحتضنها العاصمة البريطانية لندن .

وتمكن ثيم من الفوز على فيدرر في المجموعة الأولى بصعوبة بسبعة أشواط مقابل خمسة، ليواصل تألقه في المجموعة الثانية وينهيها بذات النتيجة بسبعة مقابل خمسة في المباراة التي استغرقت من اللاعب النمساوي قرابة ساعة واثنين وأربعين دقيقة لإنهائها .

ويلعب ثيم إلى جانب الصربي نوفاك دجوكوفيتش وكل من الإيطالي ماتيو بيرتيني والسويسري روجر فيدرر ضمن مجموعة بيورن بورج.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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