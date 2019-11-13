الهلال يستضيف جورماهيا الكيني السبت

يستضيف نادي الهلال، نظيره جورماهيا الكيني، لخوض مباراة ودية على ملعب شهداء بنينا، وذلك في تمام الخامسة مساء السبت المقبل، في مباراة متاحة لكافة جماهير الرياضة الليبية لحضورها.

وكان البطل الكيني، قد وصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، أول أمس ومنها توجه إلى مطار برج العرب بالإسكندرية، ليصل بنغازي اليوم الأربعاء.

ومن المنتظر، أن يجري البطل الكيني، عدة حصص تدريبية على ملعب المباراة، ثم يتجول في رحلة ترفيهية لمشاهدة معالم مدينة بنغازي، واستعراض سبل التعاون المشترك بين الناديين.

ويترأس بعثة جورماهيا الكيني، لوردفيك أدودا رئيس النادي، والمرشح الأبرز لرئاسة الاتحاد الكيني لكرة القدم، والذي عبر عن سعادته بالتطور في نادي الهلال.

وتأتي المباراة في إطار خطة التطوير الشاملة لنادي الهلال ومجلس إدارته لإعادة الحياة إلى كرة القدم في ليبيا ومدينة بنغازي، وإعادة المباريات الدولية وإن كانت في ثوب ودي لهما وإسعاد الجماهير.

وتعد هذه المباراة، بادرة مميزة من نوعها للكرة الليبية من أجل إعادة الحياة إلى الملاعب الليبية وللرياضة بشكل عام، كما ستكون المباراة، بداية لمباريات ودية للقلعة الزرقاء سواء داخل ليبيا أو خارجها، مع مفاجآت سيعلن عنها قريبًا لجماهيره وعشاق الكرة في ليبيا.

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