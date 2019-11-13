الهلال يستضيف جورماهيا الكيني وديا لإعادة الحياة إلى بنغازي

أخبار ليبيا 24

تحت شعار “الهلال من أجل بنغازي، ومن أجل ليبيا”، يستضيف نادي الهلال فريق جورماهيا الكيني لإقامة مباراة ودية بين الفريقين بملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي، السبت المقبل، بحضور كافة الجماهير الرياضية الليبية.

وتأتي المباراة في إطار خطة التطوير الشاملة لنادي الهلال ومجلس إدارته لإعادة الحياة إلى كرة القدم في ليبيا ومدينة بنغازي، وإعادة المباريات الدولية وإن كانت في ثوب ودي وإسعاد الجماهير، بحسب ما ذكر المركز الإعلامي لنادي الهلال.

وأشار المركز الإعلامي للنادي، إلى أن هذه المباراة ستكون فاتحة لمباريات ودية للقلعة الزرقاء سواء داخل ليبيا أو خارجها، مؤكدا أنه سيكون هناك مفاجآت أخرى سيعلن عنها قريبًا لجماهيره وعشاق الكرة في ليبيا، على حد قوله.

وأوضح المركز الإعلامي للنادي، أن بعثة الفريق الكيني من المرجح أن تصل مساء اليوم الأربعاء إلى مدينة بنغازي قادمة من مطار برج العرب بمدينة الإسكندرية المصرية، وسيخوض حصصه التدريبية ابتداء من مساء اليوم بملعب شهداء بنينا استعدادا للمواجهة الودية.

وستنظم إدارة نادي الهلال رحلة ترفيهية للفريق الكيني عدة زيارات لأبرز معالم بنغازي والنادي، إضافة إلى استعراض سبل التعاون المشترك بين الناديين.

ويترأس بعثة فريق جورماهيا الكيني رئيس النادي لوردفيك أدودا، والذي يعد أبرز المرشحين لرئاسة الاتحاد الكيني لكرة القدم، والذي عبر عن سعادته بالتطور في نادي الهلال الليبي، بحسب ما نشر المركز الإعلامي للنادي.

وذكر المركز، أن هذه الخطوة تعد هي بادرة مميزة من نوعها للكرة الليبية بمجهودات كبيرة من إدارة نادي الهلال التي قد تساعد في إعادة الأمور لطبيعتها في الملاعب الليبية وفي الرياضة بشكل عام.

يشار إلى أن فريق جورماهيا الكيني قد توج بطلا للدوري الكيني في 18 مناسبة، وتحصل على بطولة كأس الكؤوس الإفريقية مرة واحدةـ إضافة إلى تتويجه بطلا لكأس شرق أفريقيا (سيكافا) في ثلاث مناسبات.

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