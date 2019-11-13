دعوة عامة للمشاركة ببطولة فارسات بنغازي لقفز الحواجز

تنطلق بعد غد الجمعة، بطولة فارسات بنغازي، لقفز الحواجز فئة السيدات فقط، وذلك بمقر نادي شهداء بنغازي للفروسية، التي تقام للمرة الأولى في ليبيا.

وتقتصر البطولة على العنصر النسائي فقط، سواء من جانب المشاركين بالبطولة، أو لجنة التحكيم أو اللجنة المنظمة، أو أفراد الأمن المسئول عن تأمين الحدث.

ووجهت اللجنة المنظمة للبطولة، دعوة عامة لكافة فارسات ليبيا، للمشاركة بهذا الحدث الذي تم اعتماده من قبل مكتب الشباب والرياضة.

ويتضمن برنامج البطولة، الافتتاح كورس استعراضي للفارس الدولي عبدالوهاب مليطان ارتفاع 145cm، ومنافسات الفئة الصغيرة small tour ارتفاع 80cm نوع المباراة تمايز، وعرض للخيول العربية الأصيلة من المربط الليبي للخيول العربية الأصيلة، والفئة الكبيرة big tour ارتفاع 100cm نوع المباراة bar 6.

وتترأس اللجنة المنظمة فوزية المغربي، فيما تضم لجنة التحكيم (عنصر نسائي) لينا الأمين، انتصار الصغير، وحكم ميدان تسخين (عنصر نسائي) بيسان الوحيشي، والأمن (عنصر نسائي)، وشرطة نسائية.

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