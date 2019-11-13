نجوم ليفربول في مقدمة استفتاء “GOAL”

أجرى موقع “جول” العالمي استفتاء لأفضل اللاعبين حول العالم لعام 2019 والذي شهد تواجد أبرز نجوم الكرة العالمية.

وجاء في المركز الأول في الاستفتاء أفضل لاعب في أوروبا في العام الحالي الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي فيما جاء الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة في المركز الثاني.

واحتل المصري محمد صلاح المركز الثالث متقدماً على النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي والذي جاء في المرتبة الرابعة للترتيب العام للاستفتاء والسنغالي ساديو ماني في المركز الخامس.

ووفقاً لشبكة “GOAL” العالمية فإن لاعبو ليفربول بطل أوروبا الموسم الماضي كانوا الأكثر تقييماً في الاستفتاء الذي يقام كل عام بين اللاعبين الأبرز في الموسم الكروي بعد تألقهم بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

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