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أندية “الغربية والوسطى” ترفض المشاركة بالممتاز

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفضت أندية المنطقة الغربية والوسطى المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي أعلن عنها الاتحاد الليبي لكرة القدم وذلك خلال الاجتماع الذي عقدته بفندق باب البحر بالعاصمة طرابلس.

وقررت رابطة الأندية تجميد النشاط الرياضي بالكامل إضافة إلى عدم المشاركة في منافسات الدوري الممتاز الذي من المفترض أن ينطلق منتصف ديسمبر المقبل وذلك بسبب الأوضاع الأمنية التي تشهدها العاصمة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أحال مقترح إقامة النسخة الجديدة من الممتاز إلى كافة الاتحادات الفرعية وذلك لعرضه على الأندية الراغبة في المشاركة في الدوري للموسم المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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