 فريق سلة النصر يواصل استعداداته للتصفيات الأفريقية

يواصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي النصر، استعداداته للمشاركة في التصفيات الأفريقية، بقاعة المرحوم نبيل بن غزي، تحت إشراف المعد البدني الدكتور عبد العزيز أمديقش، للرفع من المستوى البدنى للاعبين.

وأعلن الأمين العام للاتحاد الليبي لكرة السلة جمال مفتاح، في وقت سابق، بأن الاتحاد الأفريقي للعبة منح فريق النصر البطاقة البيضاء، من أجل المشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية للأندية التي ستحتضنها الكاميرون، في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر الجاري.

وتمنح البطاقة البيضاء لأفضل فرق في المركز الثالث على مستوى المجموعات، وكانت قرعة بطولة الأندية الأفريقية لكرة السلة، أسفرت عن وقوع النصر، ممثل ليبيا في المجموعة الأولى التي تضم فرق البترول الجزائري والبوليس المالي وسلاك الغيني.

من جانبه، قدم رئيس اللجنة التيسيرية لنادي النصر عز الدين الوكواك وأعضائها، التهنئة للطاقم الفني والإداري واللاعبين للفريق الأول لكرة السلة وللجمهور، بمناسبة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال الأندية الأفريقية.

وأضاف بيان اللجنة التيسيرية، بأن هذا الإنجاز يضاف إلى إنجازات القلعة النصراوية في أفريقيا، بعد أن نجح الفريق الأول لكرة القدم في التأهل لدوري المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية.

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