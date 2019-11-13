اندية المنطقة الغربية ترفض انطلاق الدوري في ظل عدوان “مجرم الحرب” على العاصمة

أعلنت أندية

المنطقة الغربية، الأربعاء، رفض إقامة الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم؛ بسبب

العدوان الذي يشنه “مجرم الحرب” خليفة حفتر على طرابلس، وما نتج عنه من

قتل وخراب ونزوح.

وأكدت الأندية

المجتمعة في بيان لها تجميد النشاط الرياضي بالكامل والمشاركات الخارجية، داعية

إلى عقد اللجنة العمومية لعرض رسالة الفيفا بشأن الأنشطة الرياضية للأندية

والمنتخبات.

وشددت الأندية

على رفضها المشاركة أو تعاون أو مساهمة في أي نشاط رياضي لا يراعي مسألة الأمن

للوطن والمواطن، مبدين استغرابهم من المطالبين بعودة الدوري في ظل هذه الظروف

متهمين إياهم بأنهم لا تهمهم إلا المناصب.

وكان الاتحاد

الليبي لكرة القدم قد قدم مقترحا لانطلاق الدوري الليبي للموسم الرياضي 2019/2020

بعد إيقاف الموسم الماضي.

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