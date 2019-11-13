نتائج متميزة لمنتخبنا الوطني للدراجات بطواف تونس

حل منتخبنا الوطني للدراجات في المرتبة الثالثة بالترتيب العام للفرق، وذلك في طواف المطارات الدولي المقام حاليا بدولة تونس الشقيقة.

وتواجد الدراج الليبي أنس اليتيم، في الترتيب الثالث في فئة تحت 23 عاما، بعد وصوله مع الكوكبة الأولى في أولى مراحل طواف المطارات الدولي بتونس، والتي امتدت من مدينة تونس إلى المنستير .

كما حل أنس اليتيم في الترتيب الخامس، ومحمد الشبلي تاسعاً، وعلاء الدين القزيري في الترتيب الثامن عشر، في الترتيب العام للطواف.

يشار إلى أن المنتخب الجزائري للدراجات، قد حل في الترتيب الأول، فيما جاء تونس ثانيا، في الترتيب العام للفرق.

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