أندية المنطقة الغربية والوسطى تحدد أسباب رفضها لعودة النشاط الرياضي

أعلنت أندية المنطقة الغربية والوسطي، في اجتماعها الذي عقد اليوم الأربعاء، بفندق باب البحر بالعاصمة الليبية، طرابلس، تجميد النشاط الرياضي بالكامل، وعدم المشاركة بالنسخة الجديدة من الدوري الممتاز، الذي أعلن عنه اتحاد الكرة الليبي.

وأصدرت أندية المنطقة الغربية والوسطى، بيانا رسميا، أوضحت من خلاله كافة الأسباب التي دعتها لاتخاذ هذا القرار، كما دعت لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم.

وترى أندية المنطقة الغربية والوسطى، أن الظروف الحالية غير موائمة لإقامة أي نشاط رياضي في البلاد، خاصة أن الأسباب التي ألغي على إثرها النشاط بالموسم الماضي، لازالت قائمة وبشدة، ولا يوجد أي ضمانات لاستقرار الدوري.

وأكدت الأندية، في بيانها، أن أعضاء اتحاد الكرة الليبي، لا يشغلهم سوى الحفاظ على مناصبهم فقط، وتحقيق مآربهم الشخصية، دون الالتفات إلى أي مصالح أخرى.

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